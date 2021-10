Bart Swings derde in schaatsmarathon Enschede

Bart Swings is zaterdag in het Nederlandse Enschede derde geworden in een schaatsmarathon in de competitie voor de KNSB Cup. Swings won de sprint van het peloton.

De dagzege in Enschede ging naar de Nederlander Jordy Harink, die 55 ronden voor het einde van de race met zijn landgenoot Mats Stoltenborg een ronde voorsprong had genomen. Het verschil tussen de winnaar en de nummer twee was vijf duizendsten van een seconde.

Met zijn eindsprint bracht Swings de snelste ronde op zijn naam. Hij legde de slotovaal af in 25.3. Met Jorrit Bergsma was Swings erg actief geweest om vroege vluchters in te rekenen. Maar beiden reageerden niet toen Harink en Stoltenborg ontsnapten.

De race was de tweede in een serie van veertien marathons (over 125 ronden), die wekelijks op de Nederlandse banen worden gehouden. Het peloton telde 42 schaatsers, onder wie Sven Kramer en de Nieuw-Zeelander Peter Michael, die al in de eerste ronden demarreerde.

Voor Swings is het schaatsen van marathons een mooie training. De afgelopen jaren heeft hij er in het begin van het seizoen een aantal gereden. De eerste in de reeks tijdens het olympische seizoen, kwam hem minder goed uit. Een week geleden nam hij in Heerenveen deel aan een test over 1.500 meter (1.47).

Twee jaar geleden, een paar maanden voor de uitbraak van de coronapandemie, won hij nog de openingsrace op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Daar wordt ouderwets in de open lucht geschaatst, waar vaak slecht ijs ligt. Enschede beschikt sinds enige jaren over een 400-meterpiste, waar zaterdag snel werd gereden.