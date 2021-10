Jos Verstappen: “Zonder Max was Lewis Hamilton nu al opnieuw kampioen”

Volgens de vader van Max Verstappen zou het F1-seizoen dit jaar er helemaal anders uitgezien hebben als zijn zoon niet zo‘n grote tegenstander was voor Lewis Hamilton dit seizoen. Dan zou Hamilton nu al zijn achtste wereldtitel in de Formule 1 op zak hebben.

De Formule 1 beleeft haar spannendste titelstrijd in jaren en daar zorgen Lewis Hamilton en Max Verstappen race na race voor. Met nog vijf races te gaan in het F1-seizoen staat Max Verstappen twaalf punten voor op Lewis Hamilton maar dat seizoen had er ook helemaal anders kunnen uitzien.

Volgens Jos Verstappen had zijn zoon zeker vijftig punten meer kunnen hebben als hij tijdens de races in Azerbeidzjan, Groot-Brittannië en Hongarije geen pech zou gekend hebben. Anderzijds zou Lewis Hamilton zonder Max Verstappen als tegenstander met de vingers in de neus kampioen zijn geworden.

“Voor de Formule 1 is deze titelstrijd waanzinnig goed, want het gaat ook tussen twee teams,” vertelt Jos Verstappen tijdens een interview met het Nederlandse ‘Formule 1’. ”Zonder Max, was Lewis nu al wereldkampioen geweest.”

Max Verstappen voert een verbeten strijd met Lewis Hamilton en dat is volgens zijn vader bijzonder goed voor de sport en de fans.

“Hij is een vechter. En dat is toch wat mensen willen zien,” besluit de vader van Max Verstappen.

(F1journaal.be)