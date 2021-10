Erica Meiland (57) bedolven onder haatreacties na uitspraken over hoofddoek

Wat commotie veroorzaken om je biografie in de schijnwerpers te plaatsen, is altijd meegenomen. Maar de uitspraken die Erica Meiland (57) de voorbije week in Nederland deed, zijn zo pittig dat het haatreacties regent.

In haar boek staat te lezen: “Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid. Ik ben ook voor een boerkaverbod. Rot op joh, met je boerka.”

Vrijdag herhaalde ze die uitspraken in de talkshow van Eva Jinek. Ze zei echt niet te geloven dat het dragen van een boerka uit vrije wil gebeurt. “Als je van kinds af aan de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken en je te kleden zoals je wil en respect krijgt en gelijk bent aan je broertje, dan ga je niet uit vrije wil jezelf bedekken.”

Op Twitter noemen mensen haar nu “islamofoob”. Ook dochter Maxime is door de uitspraken mikpunt van haatreacties. Iemand wenst haar en haar kindje kanker toe. (tove)