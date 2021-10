Voormalig ‘One direction’-ster Zayn Malik voor rechter omdat hij zijn schoonmoeder aanviel

Voormalig ‘One direction’-ster Zayn Malik (28) heeft zijn schoonmoeder Yolanda Hadid (57), bekend van de reality reeks The real housewives of Beverly Hills, tijdens een ruzie tegen een kast gegooid. Hij noemde haar ook een “fucking Nederlandse slet”.

Yolanda, geboren in het Nederlandse Papendrecht, is de moeder van zijn inmiddels ex-vriendin Gigi Hadid. Het incident gebeurde een tijdje geleden in zijn villa in Pennsylvania. Het bleef binnenskamers, maar kwam zopas voor de rechter.

Malik moest zich verantwoorden op een viervoudige aanklacht van intimidatie. Ook zou hij een beveiliger van zijn villa hebben aangevallen. De zanger heeft nu 360 dagen proeftijd opgelegd gekregen en moet een cursus woedebeheersing volgen. Contact met Yolanda Hadid en de beveiliger is voortaan verboden. (tove)