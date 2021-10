Simona Halep dendert in thuisland over Kostyuk naar finale tegen Kontaveit

Simona Halep (WTA 18) heeft zich op autoritaire wijze gekwalificeerd voor de finale van WTA-toernooi van Cluj-Napoca (hard/235.238 dollar) in haar thuisland. De Roemeense maakte zaterdag weinig woorden vuil aan de Oekraïense belofte Marta Kostyuk (WTA 55): 6-0 en 6-1 was het harde verdict.

In de finale komt Halep de Estse Anett Kontaveit (WTA 14) tegen, de killer van Alison Van Uytvanck (WTA 61) in een vroeger stadium in het toernooi. Kontaveit maakte eerder op de dag komaf met de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 99) in twee sets: 6-3 en 6-2.

Kontaveit doet in Roemenië een gooi naar haar vijfde WTA-titel. Vorige week was ze nog de beste in het Russische Moskou. Voormalig nummer een van de wereld Halep is niet aan haar proefstuk toe met al 22 WTA-titels op de teller, waaronder twee eindzeges op grandslamtoernooien.