Europees kampioen Jorginho legt uit waarom hij hoopt dat Kevin De Bruyne de Gouden Bal wint

Kevin De Bruyne is een van de genomineerden voor de Gouden Bal, de meest prestigieuze individuele trofee in het voetbal. De kans dat de Rode Duivel die wint, is klein. Maar als het van Jorginho afhangt, dan krijgt ‘KDB’ de Ballon d’Or.

Jorginho is zelf een van de favorieten voor de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door France Football. De Italiaanse middenvelder won de Champions League met Chelsea en kroonde zich met Italië tot Europees kampioen. Maar mocht hij stemmen, dan zou Jorginho kiezen voor iemand die hij onderweg naar EK-winst uitschakelde.

“Ik zou mijn stem voor de Ballon d’Or waarschijnlijk geven aan Kevin De Bruyne”, aldus de spelverdeler in gesprek met ESPN Brasil (Jorginho is origineel afkomstig van Brazilië). “Waarom? Omwille van alles wat hij de voorbije jaren gedaan heeft. Voor het prachtige voetbal dat hij heeft laten zien. Als je van voetbal houdt, dan is het geweldig om De Bruyne te zien spelen. Hij begrijpt voetbal. Zijn intelligentie is bovengemiddeld.”

De Ballon d’Or wordt op 29 november uitgereikt. Vanwege de coronapandemie werd de prijs vorig jaar niet uitgereikt. Volgens een gelekte lijst zou Lionel Messi zijn zevende winnen.