Leandro Trossard bezorgt Brighton puntje op veld van Liverpool, leider Chelsea loopt verder uit

Leandro Trossard heeft Brighton & Hove Albion een onverhoopt punt geschonken op Anfield. De Rode Duivel scoorde tegen Liverpool in de tweede helft de gelijkmaker (2-2). Daarmee deed hij ook Chelsea een plezier: The Blues wonnen zelf met 0-3 bij Newcastle United en worden steviger leider.

Liverpool had al in de openingsminuten kunnen scoren, maar Alisson zorgde er met een geweldige redding voor dat het 0-0 bleef. Lang duurde dat niet, want Brighton kreeg vrijwel meteen het deksel op de neus toen Van Dijk met een geweldige pass Salah op wandel stuurde. Henderson was afwerker van dienst: 1-0 na vier minuten.

Brighton kreeg even later opnieuw een goede kans, maar opnieuw lag Alisson dwars. Sadio Mané werd op geweldige wijze bediend door de net ingevallen Oxlade-Chamberlain (2-0). Tien minuten later werd het via de Senegalees ook 3-0, maar deze keer vergalde de VAR het feestje: de goal werd afgekeurd.

Brighton leek het spel te moeten ondergaan, tot Enock Mwepu net voor de rest toverde. De 23-jarige Zambiaan lepelde de bal binnen met een weergaloos afstandsschot en gaf de bezoekers zo weer wat hoop voor de tweede helft.

In de tweede helft achtte Leandro Trossard vervolgens zijn moment gekomen. Onze landgenoot werd op weg gezet naar doel door Adam Lallana - nota bene een oud-speler van Liverpool - en tikte de 2-2 binnen. Trossard scoorde later zelfs nog de 2-3, maar het mocht niet zijn: de goal werd afgekeurd voor buitenspel. Beide teams hielden zo een puntje over aan de match.

Chelsea wint wel

Liverpool moet door het gelijkspel al drie punten goedmaken op Chelsea, dat op hetzelfde moment aan de slag was bij Newcastle United. Zonder de geblesseerde Romelu Lukaku werd het 0-3: Reece James opende de score halverwege de tweede helft en maakte er nadien nog eentje, Jorginho legde vanaf de stip de eindstand vast. The Blues doen zo een heel goede zaak, aangezien behalve Liverpool ook Manchester City zaterdag niet kon winnen. City volgt al op vijf punten.

De eerste goal van James mocht er zeker zijn: