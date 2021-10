Team Antwerp schittert in 3X3 Masters World Tour Abu Dhabi, en kwalificeert zich voor halve finale

Team Antwerp is hot op de 3X3 Masters World Tour in Abu Dhabi. Nick Celis, Thibaut Vervoort, Raf Bogaerts en Thierry Mariën wonnen in de kwartfinale van het Russische Gagarin en spelen later vanavond de halve finale tegen Riga (Letland, olympisch kampioen). De winnaar van het toernooi in Abu Dhabi strijkt maar liefst 40.000 dollar op.

Team Antwerp is ondertussen op de World Ranking opgerukt naar een mooie vijfde plaats. Op het 3X3 Masters toernooi dat kadert in de World Tour in Abu Dhabi zijn de Sinjoren on fire. De twee poulewedstrijden werden op vrijdag na knappe prestaties tegen het Nederlandse Utrecht en het Amerikaanse Princeton eenvoudig gewonnen. In de kwartfinale wachtte vandaag Gagarin. Bij de Russen maar liefst drie spelers die op de Olympische Spelen in Tokio nog zilveren veroverden.

Team Antwerp nam de wedstrijd evenwel meteen in handen. Na de studieronde (4-3) ging het weer snel naar een 11-6 bonus. Thibaut Vervoort dropte bommen (tweepunters) en ook Raf Bogaerts, Nick Celis en Thierry Mariën scoorden belangrijke punten bij 16-6 was de kloof een feit. Voor de tijd opgebruikt was dropte de Raf Bogaerts de tweepunter van de winst: 22-12. In de halve finale wacht vanavond het Letse Riga. De tweede halve finale is een Servisch duel en gaat tussen Ub en Liman.

Gekwalificeerd voor FIBA 3X3 World Tour in Jeddah

Team Antwerp is tevens geplaatst voor de 3X3 Masters World Tour in Saudi Arabië in Jeddah dat plaatsvindt op 17 en 18 december. De apotheose van de Masters World Tour zeg maar met nog een grote prijzenpot dan in Abu Dhabi. Op de individuele ranking staat Thibaut Vervoort momenteel op de vijfde stek, Nick Celis zevende, Thierry Mariën zestiende, Raf Bogaerts 26ste en Bryan De Valck op de 28ste plaats. Het is dus duidelijk dat Team Antwerp op mondiaal vlak is doorgestoten naar de top.