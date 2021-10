Charleroi walst in slotfase nog helemaal over Eupen en komt voorlopig op gedeelde tweede plaats

Een duel met als inzet een plek in de top-vier is geen garantie op een boeiend kijkstuk. Dat bewezen Charleroi en Eupen zaterdagmiddag. Doelkansen waren dan ook een schaars artikel tijdens de onderlinge confrontatie tussen de Zebra’s en de Panda’s die vooral gekenmerkt werd door slordige combinaties en opvallend veel foute baltoetsen. Een frommeldoelpunt van Nicholson luidde een dol slotkwartier in, waarbij Eupen finaal kopje onder ging.

Weinig verrassingen in de basiself van Edward Still, ook al koos de coach van de Carolo’s uiteindelijk toch voor Zedadka in plaats van Tchatchoua die bijgevolg op de bank startte. Eupen-coach Stefan Krämer moest dan weer noodgedwongen draaischijf Stef Peeters missen door een blessure die hij tijdens de laatste training opliep, de 22-jarige Déom verscheen hierdoor aan de aftrap. Nuhu werd dan weer vervangen door N’dri.

Na de recente nul op zes in de competitie hoopte Eupen op bezoek bij de Carolo’s opnieuw aan te knopen met het goede gevoel waar de Panda’s al enkele maanden op teren. Charleroi had dan weer iets goed te maken na de bekeruitschakeling door Lommel. Maar in het openingskwartier was er niet zoveel te merken van die goede intenties. Charleroi zocht te nadrukkelijk Nicholson maar die zat in de tang bij het centrale trio achterin bij Eupen.

Charleroi acteert te voorspelbaar

Het eerste doelgevaar kwam trouwens van de bezoekers: Cools infiltreerde sluw in de zestien maar zijn schot kon een alerte Koffi niet bedreigen. Het was uiteindelijk Gholizadeh die iets voor het half uur voor de eerste doelpoging van de Zebra’s zorgde. De Iraniër verstuurde een prima voorzet van op rechts, Himmelmann loste de bal maar Eupen kwam met de schrik vrij. Even later waagde Morioka dan maar zijn kans met een omhaal, zonder succes evenwel.

© BELGA

© BELGA

Met de rust in zicht probeerde Charleroi toch nog eens wat druk te ontwikkelen maar verder dan een afgeblokte poging van Nicholson kwamen de Carolo’s niet. Meteen na rust was het opnieuw Nicholson die opdook in de Eupense zestien maar de controle van de spits was niet goed genoeg en Himmelmann kon rustig ingrijpen. Een minuutje later was Nicholson alweer aan de beurt maar deze keer kopte de Jamaicaan over en naast.

Daarmee werd meteen ook het grootste probleem bij de thuisploeg perfect geïllustreerd: Charleroi kon te weinig doelgevaar creëren zonder de inbreng van Nicholson. Morioka, Gholizadeh en co bleven al te vaak afwezig. Bij Eupen liep er ook na rust het nodige mis. Zonder Peeters bleek het voor hen toch wel zeer moeilijk om in de buurt van Koffi op te duiken, laat staan om hem onder vuur te kunnen nemen.

De eenzame tocht van Prevljak door de Henegouwse woestijn

Op het uur stak goaltjesdief Prevljak dan toch even zijn neus aan het venster: Déom speelde hem subtiel aan in de zestien maar Kofi liet zich niet verrassen door de Bosniër. De trainers kregen het ondertussen toch wel stilaan wat op de heupen. Krämer pakte uit met een dubbele wissel, terwijl Still dan weer jonkie Zaroury erin bracht voor de matige Zorgane.

Toegegeven, achterin stond de organisatie van Eupen best op punt. Charleroi liep zich slag om slinger vast op de rode muur van de Panda’s. En als Agbadou zich dan toch eens op een foutje liet betrappen, slaagde de Ivoriaanse krachtpatser er in om dit zelf nog recht te zetten. Offensief bleven de bezoekers evenwel zeer ondermaats acteren. Prevljak waande zich in een verlaten woestijn, Ngoy viel dan weer enkel op door een onnodige gele kaart te slikken.

© BELGA

En dan was het plots toch raak: Gholizadeh werd door Zedadka door de Eupense buitenspelval geloodst maar stootte op Himmelmann. De bal belandde uiteindelijk via het lichaam van Agbadou bij de onvermijdelijke Nicholson die van kortbij de bal in het lege doel deponeerde (1-0). Veel protest bij de bezoekers die hoopten op een tussenkomst van de VAR maar Jonathan Lardot gaf geen kik.

En toen Nicholson even later de bal goed teruglegde op de vrijstaande Gholizadeh, besliste die ook meteen de wedstrijd. Charleroi wist zich rijkelijk beloond voor een bijzonder povere prestatie. Bij Eupen viel de weerstand nu helemaal weg en Van Cleemput maakte er na een heerlijk subtiel passje van Morioka zelfs nog 3-0 van. De Panda’s zijn aan bezinning toe, Charleroi haalt opgelucht adem en sluipt opnieuw wat dichterbij leider Union.