Slecht nieuws voor Rode Duivels? Na Lukaku valt ook Michy Batshuayi geblesseerd uit

Turks landskampioen Besiktas blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Op verplaatsing bij Hatayspor liet het zaterdag de derde opeenvolgende uitnederlaag in de competitie noteren (1-0) tijdens de elfde speelronde in de Turkse Super Lig. Er was echter ook mogelijk slecht nieuws voor de Rode Duivels over Michy Batshuayi.

Hatayspor had maar zes minuten nodig om zich via Saba Lobjanidze aan de leiding te hijsen. Tot overmaat van ramp zagen de hoofdstedelingen Michy Batshuayi na 24 minuten geblesseerd uitvallen. Dat is geen goed nieuws voor de Rode Duivels, aangezien Romelu Lukaku volgens Chelsea ook al out is tot na de interlandbreak. De Rode Duivels spelen op 13 november tegen Estland en trekken naar Wales op 16 november voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijden. Over de ernst van de blessure bij Batshuayi - bij bondscoach Roberto Martinez vaak de eerste optie om Lukaku te vervangen bij de Belgen - is momenteel nog niets geweten.

In de tweede helft leek Mehmet Topal met het slotkwartier in zicht de gelijkmaker te scoren, maar de VAR besliste er wegens voorafgaand buitenspel anders over.

Hatayspor schudt dankzij de minieme zege Besiktas van zich af in het klassement en is voorlopig alleen tweede met 23 op 33, drie punten voor nummer drie Besiktas. Trabzonspor, dat vrijdagavond al met 2-1 won van Rizespor, gaat aan de leiding met 27 punten.