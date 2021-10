Bij Club Brugge zullen ze het graag zien: Manchester City verrassend onderuit, bleke Kevin De Bruyne vroeg gewisseld

Manchester City heeft zaterdag een verrassende thuisnederlaag geleden in de Premier League. Tegen laagvlieger Crystal Palace werd het zowaar 0-2. Manchester City moest een halve wedstrijd met zijn tienen spelen na een rode kaart voor Laporte, Kevin De Bruyne speelde een bleke partij en werd na een uur al gewisseld. Bij Club Brugge, komende woensdag tegenstander van Man City in de Champions League, zullen ze het graag gezien hebben.

De wedstrijd was amper zes minuten oud toen Wilfried Zaha het Etihad Stadium met verstomming sloeg. Aymeric Laporte ging met een wilde tackle volledig de mist in, waarna Gallagher met de bal aan de haal kon gaan. Hij legde af naar Zaha, de Ivoriaan miste niet: 0-1.

Werk aan de winkel dus voor City, maar het blok van Crystal Palace bleek niet makkelijk te ontwrichten. Bovendien konden de Londenaars op de counter zelf af en toe dreigen. Vlak voor de rust schoot City zichzelf echter in de voet toen Laporte als laatste man Zaha moest neerhalen. De Spanjaard kreeg er een directe rode kaart voor.

In de tweede helft begon Crystal Palace dreigend. Ook City prikte een paar keer, maar toch kwam het 0-2 achter. Gelukkig voor de thuisploeg keurde de VAR het doelpunt van Zaha af. Crystal Palace leek het deksel op de neus te krijgen toen Gabriel Jesus kort daarna de gelijkmaker scoorde, maar ook zijn goal werd afgekeurd toen bleek dat assistgever Phil Foden héél nipt buitenspel stond.

De Bruyne onzichtbaar

Net voor de afgekeurde goal van Jesus was Kevin De Bruyne overigens naar de kant gehaald door coach Guardiola: de Rode Duivel speelde een vrijwel onzichtbare wedstrijd in het Etihad Stadium. De tijd begon te dringen voor City, maar een gelijkmaker zat er ondanks enkele mogelijke penaltyfases niet meer in tijdens het laatste halfuur. In plaats daarvan werd het dankzij een late goal van Gallagher zelfs nog 0-2 voor Crystal Palace.

Manchester City moet door de nederlaag nu al tegen een achterstand van vijf punten op leider Chelsea aankijken. Woensdag komt Club Brugge naar het Etihad Stadium voor het tweede Champions League-treffen met de Citizens: kunnen zij net als Crystal Palace stunten?