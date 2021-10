Vinícius loodst Real Madrid naar gedeelde leidersplaats, Hazard mag slechts vijf minuten meedoen

Afgelopen woensdag wilde het niet in eigen huis niet lukken tegen Osasuna (0-0), maar zaterdag kon Real Madrid in de Spaanse competitie wél aanknopen met winst. Tegen Elche, de nummer vijftien in La Liga, werd met 1-2 gewonnen. Vinícius Júnior was de grote held bij De Koninklijke: hij scoorde beide goals. Eden Hazard kwam de doelpuntenmaker vervangen met nog vijf minuten te gaan.