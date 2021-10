Everts is net over de kop gegaan en ziet Fredriksen passeren. — © @cdsimages

Het zit Liam Everts niet mee. Afgelopen dinsdag kwam hij een halve seconde te kort voor het podium. Zaterdag kostte een val in de allerlaatste ronde de Lummenaar de top drie in de EMX250 in Pietramurata.