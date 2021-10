Kindje (6) dat in vijver viel, is overleden

Het jongetje van 6 dat donderdag in een vijver viel in Halle, is zaterdag alsnog overleden. Dat meldt het parket.

De twee broers uit Tubize waren donderdag omstreeks 16 uur tijdens het spelen aan een vijver nabij een woonzorgcentrum in Halle in het water beland, waarna een volwassen man in het water was gesprongen om hen te redden. Die man raakte echter bevangen door het koude water.

Een andere man die vervolgens ook het water insprong, haalde de veertiger en de jongen van 11 eruit, maar voor de veertiger kon geen hulp meer baten. Hij overleefde het niet. De jongen van 11 was onderkoeld maar veilig. Daarna kon ook zijn broer uit het water gehaald worden: die werd gereanimeerd en vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu alsnog overleden.