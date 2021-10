Man dringt woning binnen en gaat bewoner te lijf met knuppel en keukenmes

De woning in de Klaproosstraat is afgesloten met politielint.

In de Klaproosstraat in Torhout is vrijdagavond een man de woning binnengedrongen van M.V. (54), ondervoorzitter van de plaatselijke N-VA en lid van het Bijzonder Comité. De aanvaller sloeg de voordeur in en ging M.V. te lijf met een baseballknuppel.

Het slachtoffer, een leerkracht, kreeg een tiental klappen op het hoofd. Daarna probeerde de aanvaller V. te vermoorden met een keukenmes. Uiteindelijk nam hij de benen. M.V. is opgenomen in het ziekenhuis met snijwonden aan de handen en onder meer een gebroken oogkas. Hij zou de aanvaller gekend hebben.

Het parket bevestigt de feiten. “Het slachtoffer was in zijn woning toen hij aangevallen werd door de verdachte (28). Daarbij kwam zwaar geweld te pas. Dat het slachtoffer niet levensgevaarlijk gewond raakte, is eigenlijk een wonder. De verdachte is opgepakt en wordt momenteel verhoord. Hij zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter”, aldus de woordvoerster. (cds, jve, aft)