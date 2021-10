Ganna gebruikte van Aert “als motivatie” richting WK tijdrijden: “Tijdens trainingen maak ik het persoonlijk”

Ganna verdedigde in België met glans zijn wereldtitel tegen de klok. Van Aert strandde op zes seconden, Remco Evenepoel werd derde.

“Als je in competitie bent, heb je geen controle over je concurrenten”, aldus de Italiaan. “Je bent alleen gefocust op je vooruitgang want tijdens trainingen geef je jezelf de kans om te winnen. Je moet jezelf steeds meer pijn doen. Logisch, want het vermogen dat je kan trappen komt daar vandaan. Ik maak het tijdens mijn trainingen wel heel persoonlijk. Toen ik in 2019 twee minuten verloor op Rohan Dennis wist ik dat ik die twee minuten ergens moest zien te vinden. Tijdens trainingen heb ik dat gebruikt en aan Dennis gedacht. Dat werkte voor mij. Dit jaar was Wout van Aert mijn inspiratie. Hij is een geweldige renner en de gedachte dat ik hem kon kloppen in zijn België was een grote motivatie.”

© BELGA

Een superdag kende Ganna niet op het WK, maar het bleek wel voldoende voor een nieuwe regenboogtrui. “Die zes seconden tussen mij en Van Aert heb ik zelf moeten verdienen”, klinkt het. “Niet iedere dag op de fiets is een goeie dag, je hebt ook een beetje geluk nodig. Hoe harder je werkt, hoe meer geluk je hebt. Dat is de reden dat ik wakker werd in België met goede benen en een frisse kop. Ik voelde me goed, met het gevolg dat ik me rustig voelde over mijn strategie.”

Ganna schitterde dit jaar ook op de baan. Met een olympische titel in de ploegenachtervolging, wat hijzelf zijn hoogtepunt van 2021 noemt. En de Italiaan plant komende zomer een aanval op het werelduurrecord van Victor Campenaerts.