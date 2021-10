Nederland leeft weer nu het schaatsen terug is: Kai Verbij wint 500 meter, goud Bergsma op 5000 meter

Kai Verbij is voor de tweede keer Nederlands kampioen op de 500 meter geworden. De 27-jarige schaatser van Jumbo-Visma was eerder al de beste op de eerste 500 meter en won ook de tweede 500 meter met overmacht. Achter Verbij pakte Dai Dai N’tab het zilver en Hein Otterspeer het brons.

Verbij was met 34,70 op de tweede 500 meter voor de tweede keer de snelste. Hij reed ook de twee beste tijden van de dag. Achter Verbij reed Merijn Scheperkamp op de tweede 500 meter naar de tweede tijd met 34,82. De 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma werd in de eerste 500 meter gediskwalificeerd na een tweede valse start, maar herstelde zich sterk door onder zijn recent gereden persoonlijke record van 34,91 te schaatsen.

Dai Dai N’tab reed na een matige eerste race naar 34,92 op de tweede 500 meter. De viervoudig Nederlands kampioen op de 500 meter raakte zijn titel kwijt, maar bleef met die tijd Otterspeer net voor in het klassement. De 32-jarige schaatser van Reggeborgh kon zijn eerste tijd van 34,89 geen vervolg geven. Hij kwam met 35,22 niet verder dan de zesde tijd in de tweede race.

Mulder meldt zich af

Voor Ronald Mulder eindigde de 500 meter in mineur. De 35-jarige schaatser van Team Reggeborgh staakte tijdens zijn eerste 500 meter na een goede start de wedstrijd nadat hij last had gekregen van een lies. Doordat Mulder niet start in de tweede 500 meter kan hij zich niet plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden op de 500 meter.

Mulder is tweevoudig Nederlands kampioen op de 500 meter en won brons op die afstand bij de Spelen van Sotsji 2014.

Koen Verweij komt dit weekeinde niet in actie bij de NK Afstanden. De 31-jarige schaatser heeft last van een rugblessure. Hij zou deelnemen aan de 1000 meter, 1500 meter en de massastart.

Zowel de medische als de technische staf van zijn team vond dit echter niet verantwoord. Verweij had er volgens de ploeg alles aan gedaan om op tijd fit te zijn, maar uit tests vrijdagochtend bleek dat dit niet was gelukt.

De Noord-Hollander was de afgelopen anderhalf jaar nauw betrokken bij het opzetten van Team Worldstream, dat afgelopen week Corendon als nieuwe sponsor presenteerde. Zijn vriendin Jutta Leerdam is de kopvrouw van de ploeg. “Ik ben in de afgelopen maanden al veel meer atleet geweest dan vorig jaar, toen alles alleen in het teken stond van het opzetten van de ploeg en Jutta daarbuiten houden”, zei Verweij vorige week bij de teampresentatie. „Ik denk dat als ik morgenochtend wakker word, ik weer officieel atleet kan zijn. Nu is er een last van mijn schouders gevallen en kan ik naar het olympisch kwalificatietoernooi in december toewerken.”

© ISOPIX

Bergsma wint 5000 meter, Kramer vijfde

Jorrit Bergsma heeft bij de NK Afstanden in Heerenveen titelverdediger Patrick Roest afgetroefd op de 5000 meter. De 35-jarige Friese schaatser van Team Zaanlander pakte met 6.07,30 minuten de titel. Roest werd tweede in 6.10,84. Marwin Talsma zette met 6.14,31 de derde tijd neer.

Sven Kramer, tienvoudig Nederlands kampioen op de 5000 meter, eindigde als vijfde in 6.16,06. Zijn teamgenoot Marcel Bosker was met 6.15,35 ook nog sneller. De 35-jarige schaatser van Jumbo-Visma is daarmee nog niet zeker van een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden.

Voor Bergsma is het de tweede keer dat hij de titel pakt op de 5000 meter. Hij deed dat eerder in 2011. Op de NK van vorig jaar werd Bergsma vierde.

De beste vier schaatsers plaatsen zich voor de wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter. Voor het vijfde ticket wordt ook gekeken naar de 10.000 meter van zondag.

© ISOPIX

De Jong wint 1500 meter

Eerder op de dag ging de eerste titel op het toernooi naar Antoinette de Jong. Op de 1500 meter was de 26-jarige schaatsster te sterk voor Ireen Wüst (zilver) en Jutta Leerdam (brons).

In rit acht zette Jutta Leerdam de boel op scherp met een tijd van 1.53,64, daarmee zat ze een dikke halve seconde boven het baanrecord van Wüst. Wüst was in staat de tijd van Leerdam te verbeteren, maar haar tegenstander Antoinette de Jong was nog sneller met 1.53,20, exact een tiende boven het baanrecord. Het was haar eerste Nederlandse titel op de 1500 meter.

De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft de schaatsers die zich plaatsen voor de wereldbekers gevraagd om dit seizoen minimaal drie van de vier wedstrijden te rijden. Volgens de KNSB is dat van belang voor het aantal deelnemers dat Nederland uiteindelijk mag afvaardigen naar de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Beijing.

Nederland mag op het olympische schaatstoernooi meedoen met maximaal negen mannen en negen vrouwen. Dat aantal plekken moet worden veiliggesteld door een hoge positie in de wereldbekerklassementen op alle individuele afstanden, de massastart en de ploegachtervolging. Als de prestaties op één afstand of op bijvoorbeeld de ploegachtervolging ver achterblijven, kan dat al snel betekenen dat Nederland acht of zelfs maar zeven schaatsers per sekse mag afvaardigen.

De KNSB heeft de schaatsers daarom opgeroepen om bij de vier wereldbekerwedstrijden die worden verreden in november en december ook minimaal drie keer mee te doen en bij voorkeur bij alle wedstrijden. Als de schaatsers op drie van de vier wereldbekerwedstrijden naar verwachting presteren, halen ze voldoende punten om de quota veilig te stellen, legde technisch directeur Remy de Wit uit voorafgaand aan de NK afstanden. De massastart en de ploegachtervolging worden sowieso slechts op drie wereldbekerwedstrijden verreden.

“Het is superbelangrijk dat we het bij de wereldbekerwedstrijden goed doen”, zegt De Wit. „Het zal niet gemakkelijk worden, we hebben te maken met de verschillende routes van de verschillende sporters en ook nog met het coronavirus dat om zich heen slaat. Alle afstanden en elke rit zijn van cruciaal belang om te zorgen dat we op 9 startplekken uitkomen.”

Welke schaatsers zich plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden wordt bepaald op de NK Afstanden. Daar zijn op elke individuele afstand vijf startplaatsen te verdelen. Bondscoach Jan Coopmans bepaalt op een later moment wie er bij de wereldbekerwedstrijden zullen starten op de massastart en de ploegachtervolging.