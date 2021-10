De oppositie toonde zich op de gemeenteraad niet over de hele lijn enthousiast. De raadzaal is te krap en geen uithangbord voor de gemeente, stelde oppositieraadslid Linda Vissers. — © hbvl

Pelt

De gemeenteraad heeft het ontwerp goedgekeurd voor de verbouwing van het oude gemeentehuis in Neerpelt, en de uitbreiding met een moderne bib. Al was de oppositie niet enthousiast over de raadzaal en de ceremoniële ruimte, en zelfs coalitiepartner (Samen Pelt) had wat extra overtuiging nodig. “Te krap”, luidde de kritiek.