Geen finales voor Louis Croenen op WB zwemmen in Kazan

Louis Croenen heeft zich zaterdag op de wereldbekermanche zwemmen in klein bad in het Russische Kazan niet kunnen plaatsen voor de finales van de 50m vlinderslag en 200m vrije slag.

Op de 50m vlinder kwam onze 27-jarige landgenoot in zijn reeks in 23.46 niet verder dan de vierde plaats, de dertiende chrono van alle deelnemers en niet voldoende voor de finale.

Op de 200m vrij tikte hij in 1:45.49 aan op de tweede plaats in zijn reeks. Met een negende plaats in totaal greep hij nipt naast de finale, waarvoor de top acht startrecht kreeg.

Vrijdag zette Croenen met een tweede plaats op de 200m vlinder zijn beste resultaat in Kazan neer. Hij is de enige Belgische deelnemer in Rusland.

(belga)