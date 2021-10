Leopoldsburg

Leopoldsburg is ondertussen 4 jaar een partner in het Europees Interregproject Terra Mosana dat een aantal leden uit de Euregio Maas- Rijn groepeert op het vlak van digitalisering van cultureel erfgoed. Voor Leopoldsburg is WO II en de bevrijding het centrale thema. Vanaf eind november zal in de hal van het gemeentehuis een tijdelijke expo opgezet worden over dit project. De expo loopt tot februari 2022.