OVERZICHT. Meer dan 1.500 Covid-patiënten in ziekenhuizen: hoogste aantal in vijf maanden

Er liggen nu 1.511 Covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 36 procent in vergelijking met de week voordien en het hoogste aantal sinds 25 mei, zo blijkt zaterdagochtend uit de voorlopige cijfers van het coronadashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. 276 coronapatiënten hebben intensieve verzorging nodig, een toename met 10 procent.