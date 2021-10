Sandrine Tas wint sprint in wedstrijd van “kleine schaatslanden”, ook Stien Vanhoutte laat zich zien in Inzell

Sandrine Tas heeft vrijdag tijdens internationale wedstrijden in het Zuid-Duitse plaatsje Inzell de 500 meter gewonnen in 39.51. Stien Vanhoutte eindigde als tweede in 39.81.

De 1.500 meter was voor de Britse Kaitlyn McGregor in 1:59.91. Vanhoutte, derde, verbeterde haar beste tijd tot 2:01.99. Tas werd vijfde in 2:04.51.

De beste prestatie van de avond kwam op naam van de Brit Cornelius Kersten, die op de 1.500 meter in 1:46.94 zegevierde. Met 1:58.40 was Johan Schildermans, zestiende, beste Belg. Op de 500 meter won de Zwitser Christian Oberbichler (36.10). Schildermans werd tiende in 39.15.

Aan de wedstrijden namen een tiental, merendeels jonge, Belgische schaatsers deel. Vrijwel zonder uitzondering verbeterden ze op beide afstanden hun persoonlijke records.

Onder de titel International Qualifier organiseert de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF) de driedaagse wedstrijd. Schaatsers uit acht “kleine schaatslanden” doen mee. De krachtmeting geldt niet als de Belgische titelstrijd, omdat Belgen niet uitsluitend tegen landgenoten schaatsen. “Later in het seizoen zullen we echte Belgische kampioenschapen organiseren”, stelt KBSF-voorzitter Corné Lepoeter in het vooruitzicht.