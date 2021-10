De Poolse regering roept de Belgische ambassadeur op het matje. Dat een Europese lidstaat een ander op die manier de mantel uitveegt is extreem zeldzaam, maar in Warschau konden ze echt niet lachen met de scherpe speech die premier Alexander De Croo (Open VLD) eerder deze week gaf. “Een teken dat de boodschap is aangekomen”, klinkt het in regeringskringen.