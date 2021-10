It was 20 years ago today. Of toch bijna. In november 2001 wonnen Kim Clijsters, Justine Henin, Laurence Courtois en Els Callens de Fed Cup, het officieuze WK voor landenteams. Callens en Courtois zaten op de eerste rij toen het kleine België uitgroeide tot een wereldmacht in het tennis. “De Kim en Justine van toen zouden ook in dit tijdperk aan de top staan.“