Twaalf jaar zijn, het is niet altijd gemakkelijk. Daarom brengt Ketnet in ‘12 is veel’ twaalf portretten van twaalfjarigen in de zomer van 2021. Zondag mag Jens uit Hoeselt tonen hoe hij zijn vakantie doorbrengt en zich voorbereidt op de volgende grote stap in zijn leven: naar de middelbare school.