Aanleiding is de feestdag van Allerheiligen. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. Ook op dinsdag kun je niet in het stadhuis terecht. Dinsdag is de vaste sluitingsdag van het Halense stadhuis. Je bent weer welkom op woensdag 3 november vanaf 8 uur. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be. LW