De ouderraad van vrije basisschool Wegwijs in Halen-centrum houdt zaterdag 30 oktober een pompoentocht.

Daarvoor zijn alle gezinnen met kinderen welkom aan het Buurthuis aan de Zelkstraat in Zelk. Vertrekken kan tussen 18 en 19 uur voor een tocht van 2,5 km over de holle wegen in Zelk. De opbrengst gaat naar de werking van de school. LW