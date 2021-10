Beringen

Een politieagent heeft vrijdag een 46-jarige vader van twee dochters doodgeschoten in zijn huis in Stal-Koersel. De agent was samen met een collega ter plaatse gestuurd na een oproep over een ‘verontrustende situatie’. De toestand zou uit de hand zijn gelopen toen Joeri W. met een mes op hen afstormde.