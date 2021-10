“De renovatieverplichting komt er. Misschien morgen nog niet, maar dan wel overmorgen.” Dat zeg Jean-Pierre Waeytens aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow. “Als we tegen 2050 tot 100.000 woningen per jaar grondig willen renoveren, moet de renovatiegraad verdrievoudigen. Dat halen we niet door alleen te sensibiliseren.”