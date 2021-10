“Zwaarbewolkt met af en toe regen en matige wind”

Zaterdag zal het boven Limburg vaak zwaarbewolkt zijn. Af en toe kan er uit deze lage wolken ook regen vallen. Grote neerslagsommen zijn er niet te verwachten. Met maxima rond 14°C is het meteen een graad of 5 minder zacht in vergelijking met vrijdag.

De wind komt uit het zuidwesten en is matig van kracht. De rukwinden lopen vaak op naar snelheden tussen 40 en 50 km per uur. In de vroege namiddag kunnen er enkele uitschieters tot 60 a 70 km per uur inzitten. In de loop van de avond zal de wind weer luwen.

In de nacht naar zondag doet de wind het dan ook wat rustiger aan terwijl de temperatuur rond 10°C blijft schommelen.

