Supportersrellen ontsieren voetbalderby in Maastricht: politie grijpt hardhandig in

De derby tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade in Nederlands-Limburg is vlak voor rust stilgelegd.

Scheidsrechter Joey Kooij besloot de spelers naar de kleedkamers te sturen omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid en toeschouwers het veld waren opgelopen. De politie greep hardhandig in. Eerder op de avond werden de spelers van beide teams al meerdere keren ’getrakteerd’ op een bier-douche. De stand bij de Nederlands-Limburgse derby in De Geusselt was nog 0-0. De wedstrijd werd niet meer hervat.

© Patrick Smets

© Patrick Smets

© Patrick Smets

© Patrick Smets