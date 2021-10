Minister van Energie Van der Straeten: “Haalbaar en betaalbaar is deze zomer weggespoeld”

Niet elke aangekondigde gast was vrijdagavond aanwezig. Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir is in topoverleg over 3M en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits was om persoonlijke redenen afwezig. Een echt debat bleef zo uit. Het woord was enkel aan de federale ministers.

“Haalbaar en betaalbaar is deze zomer weggespoeld. De schade die we in ons land hebben gezien, halen we niet zomaar in. We gaan er wel geraken als we gaan investeren in de infrastructuur. De investeringen van vandaag zijn de winsten van vandaag, maar dan moeten we samen akkoord gaan”, opende minister Van der Straeten fors.

Dure klimaatrampen

De grote wordende klimaatrampen zullen enkel meer gaan kosten. Maar het draagvlak creëren, zowel politiek als bij de bevolking, lijkt tijd te kosten. Al vinden de ministers dat het klimaatbeleid door de staatsstructuur niet mag worden tegengewerkt. Zeker wanneer grote bedrijven zich willen engageren.

“Wat echt het probleem is vandaag, is die rechtszekerheid. Als bedrijven willen investeren, willen ze zeker zijn dat er positieve adviezen gegeven wordt en niet afhangen van de willekeur in een of ander dossier of bij een of andere overheid. Daar kunnen nog stappen gezet worden”, aldus Van Peteghem.

Minister Van der Straeten volgt die redenering: “De achilleshiel in ons land is financieringszekerheid. Soms organiseren we een opbod tegen elkaar waardoor de investeringen in het kader van de vergroening en de transitie niet van de grond komen. Als we daar een probleem mee hebben, dan hebben we allemaal een probleem”, stelt ze.

Stevig investeren

Om de achterstand die België heeft opgelopen om de doelstelling van 55 procent minder uitstoot te behalen tegen 2030 zal er stevig geïnvesteerd moeten worden. Zoveel is intussen duidelijk. “De rekening moet kloppen, maar de kost van niets doen zal gigantisch veel groter zijn dan de kost van iets doen”, verduidelijkt Van der Straeten. Het klimaat moet vanaf nu bij zowat elke beslissing in het achterhoofd gehouden worden, zeker bij de relance van de economie. De financiering van de relance, kan dienen als basis van de financiering van de klimaattransitie. “Die investeringen gaan zich terugverdienen in jobs, welvaart, betere gezondheid. Ja, we kunnen dit betalen en we zullen dit betalen”, is de energieminister overtuigd.

Haar collega Van Peteghem is het ermee eens dat er geïnvesteerd zal moeten worden, zoals dat vandaag al gebeurt via het transformatiefonds, geeft hij aan. Vanwaar alle middelen moeten komen? Daarvoor kijkt de financiënminister naar Europa, waar hij via de kennis van het Next Generation EU fonds wil bepalen welke slimme en groene investeringen eventueel buiten de begroting kunnen gelaten worden.

“Dat kan een stimulans zijn om die investeringen ook echt waar te maken. Die investeringen gaan we even buiten de begroting houden, omdat we ervan overtuigd zijn dat ze een meerwaarde hebben voor de klant, de samenleving, het klimaat en de groei van het land. Op Europees niveau bekijken we hoe we binnen de Maastricht-normen toch een beetje flexbiliteit behouden”, verklaart Van Peteghem.