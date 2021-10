Drie inbraakmeldingen in Hasselt

De politie registreerde drie inbraken in Hasselt. De eerste melding kwam donderdag om 17.20 uur binnen. Onbekenden drongen een appartement binnen van een gebouw aan de Sint-Truidersteenweg. Ze betraden de flat op de eerste verdieping via het terras. De buit bestaat uit juwelen. Dezelfde avond forceerden onbekenden de poort van een garage in de Meidoornlaan. Dat kwam om 22.30 uur bij de politie binnen, maar het bleef bij een poging. Het huis zelf raakten de onbekende daders niet in. Vrijdag om 1.15 uur werd een derde inbraak gemeld. In de Willem Huveneersstraat geraakten de dieven een appartement binnen op ongekende wijze. Ze maakten een medicatie, een boormachine, hark en wokpuin buit. ppn