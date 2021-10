Genk

Vanaf morgen kan u in Genk naar Vurige Vijvers gaan kijken. Het lichtspektakel aan de Molenvijvers is terug na enkele jaren afwezigheid. De stad verwacht minstens 25.000 bezoekers, verspreid over vijf dagen. Om alles in goede banen te leiden nemen ze in Genk extra maatregelen. Uw Covid Safe Ticket moet u alvast zeker op zak hebben.