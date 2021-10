STVV ontvangt na bekeruitschakeling Club Brugge

Sint-Truiden

STVV krijgt morgen Club Brugge op bezoek. De Kanaries zitten in een zware week. Zondag werd er nog met 4-1 verloren van OHL, woensdag ging STVV er na verlengingen in Seraing meteen uit in de beker. Maar coach Bernd Hollerbach wil de punten niet zomaar cadeau geven. “België mag trots zijn op wat Club Brugge in de Champions League presteert, maar wij gaan er morgen wel alles aan doen om ze te verrassen.”, klinkt het strijdvaardig. Hollerbach kan sneller dan verwacht terug rekenen op Yuma Suzuki, die na een blessure terug aansloot bij de groep.