Racing Genk kan in Waregem crisis ombuigen.

Voetbal dan. Racing Genk hoopt zondag een vervolg te breien aan de overwinning in de beker afgelopen woensdag. Toen was het máár tegen Winkel Sport, nu gaat Genk op bezoek bij Zulte-Waregem. Trainer John van den Brom zal hoe dan ook wijzigingen doorvoeren. Enkele spelers verrasten hem positief en krijgen zondag opnieuw hun kans.

De crisis is nog niet bezworen, daarvoor moeten er meer positieve resultaten volgen, maar in Genk hopen ze dat de kentering na de trip naar Sint-Eloois-Winkel is ingezet.