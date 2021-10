Het Klaverblad voor fietsers, waar de fietssnelwegen samenkomen. Spektakel dit weekend aan de sluis in Godsheide. Daar wordt de 200 meter lange fietsbrug aangelegd over het Albertkanaal. De werken hadden al in juni klaar moeten zijn. Maar corona was spelbreker. Tegen het einde van het jaar kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van de fietsbrug.