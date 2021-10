Queen Elizabeth moet van dokters minstens twee weken rusten

De Britse koningin Elizabeth heeft van haar dokters de raad gekregen om twee weken te rusten voor ze haar werkzaamheden hervat. Dat maakt Buckingham Palace bekend. Er is al langer bezorgdheid over de gezondheid van de 95-jarige Queen.

Eerder deze week had Elizabeth II al laten weten dat ze niet zou afzakken naar de Klimaattop in Glasgow nadat ze een week eerder even in het ziekenhuis was beland en een tweedaags bezoek aan Noord-Ierland moest annuleren. Sindsdien was er meer en meer bezorgdheid om haar gezondheid.

Nu blijkt dat de koningin nog langer dan dat niet in het openbaar zal verschijnen. Buckingham Palace laat dat vrijdag weten. De komende twee weken zal ze rusten en alleen taken uitvoeren die ze zittend aan haar bureau kan doen en officiële bezoeken en afspraken beperken tot zaken die ze via de computer kan doen. Het staatshoofd zou wel vastbesloten zijn om op 14 november weer op de been te zijn voor Remembrance Sunday.