Geen derde stunt op rij en geen finale voor Sander Gillé in Wenen

Sander Gillé kon in de Oostenrijkse hoofdstad niet rekenen op zijn vaste partner Joran Vliegen. “Ik moest in laatste instantie afzeggen met een rugblessure”, verduidelijkt Vliegen. “Ik heb ondertussen een inspuiting gekregen. Enkele dagen rust moeten volstaan om Sander volgende week weer te vervoegen in Parijs.”

Maar ook zonder zijn vaste kompaan zette Gillé de voorbije dagen in Wenen een straffe prestatie neer. “Ik moest in zeven haasten een nieuwe dubbelpartner vinden”, doet de 30-jarige Hasselaar zijn verhaal. “Uiteindelijk kwam ik bij de 27-jarige Duitser Dominik Koepfer terecht. Wij hadden nog nooit samen gespeeld en moesten door zijn lagere ranking eerst kwalificaties spelen. We wonnen de eerste partij, maar gingen onderuit in de tweede. Gelukkig zei er een team op de valreep af, zodat wij als lucky loser werden opgevist voor de hoofdtabel.”

In de eerste ronde versloegen Gillé en Koepfer in twee sets Nicolas Mahut (D5) en Fabrice Martin (D22). Geen kleintjes, want zij wonnen vorig weekend nog het dubbeltoernooi op de European Open in Antwerpen. In de kwartfinale volgde een tweede stunt. Na supertiebreak delfden eerste reekshoofden Nikola Mektic en Mate Pavic het onderspit. “Zij zijn de nummer één en twee op de wereldranking. Met Joran kon ik nog nooit winnen van dit Kroatisch topduo”, glundert Gillé.

Door een blessure van Joran Vliegen dubbelde Gillé deze week met de Duitser Dominik Koepfer. — © AFP

Geen twee zonder drie zou je denken, maar in de halve finale ging het op de beslissende momenten fout tegen de vierde reekshoofden, Juan Sebastian Cabal (D14) en Robert Farah (D11) uit Colombia. Aan één break hadden Gillé en Koepfer voldoende om de eerste set binnen te halen met 6-3. In de tweede set waren de rollen omgekeerd, nadat Koepfer zijn opslag moest inleveren: 3-6. Bij 8-8 in de supertiebreak bleek opnieuw opslagverlies van de Duitser fataal. De Colombianen lieten de eerste matchbal niet liggen en serveerden zich naar de finale.

Na de vroege uitschakeling en de ontgoocheling op de European Open in Antwerpen moet dit toernooi het nodige vertrouwen geven aan Gillé om samen met Vliegen nog een mooi einde te breien aan 2021.

Excuses aan vriendin - In de tweede set deed er zich een opmerkelijk moment voor. Gillé smashte een bal in het publiek aan de achterzijde van het terrein. Hij bood meteen zijn verontschuldigingen aan. Best ook, want hij had bijna zijn meegereisde vriendin Emma ‘uitgeteld’.”