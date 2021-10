Schaatsster Claudia Pechstein (49) lijkt op weg naar achtste (!) Winterspelen

Schaatsster Claudia Pechstein heeft de eerste stap gezet richting haar achtste Winterspelen. De 49-jarige Berlijnse veroverde vrijdag in Inzell de Duitse titel op de 3.000 meter in 4:11.82. Opvallend was de derde plaats voor Victoria Stirnemann in een persoonlijk record van 4:16.92. De 19-jarige winnares van het brons is de dochter van veelvoudig olympisch- en wereldkampioene Gunda Niemann-Stirnemann.