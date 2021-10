Louis Croenen zwemt zich naar zilver op 200 meter vlinderslag op WB in Kazan

Op de wereldbeker kortebaan in het Russische Kazan is Louis Croenen vrijdagavond tweede geworden in de finale van de 200 meter vlinderslag. De 27-jarige zwemmer van SHARK tikte aan in 1:53.32, slechts 27 honderdsten boven zijn Belgisch record (1:53.05). Alleen de Amerikaan Tom Shields was sneller (1:52.42), de Rus Egor Pavlov (1:55.45) mocht als derde het podium op.