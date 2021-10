Het wonderjaar van Julian Alaphilippe nu ook in boekvorm: “Dit wilde ik delen met de fans”

Het kon niet uitblijven. Twee wereldtitels op rij deden Julian Alaphilippe overstag gaan en dus ligt er vanaf volgende week een boek in de winkel over het wonderjaar van Julian Alaphilippe, van zijn eerste regenboog in Imola tot zijn triomf in Leuven. “Er is voldoende gebeurd om een boek over te schrijven.”

Afspraak in Hotel Hotond, grondgebied Kluisbergen maar op een steenworp van de grens met Ronse, waar Alaphilippe zijn eigen uitvalsbasis heeft. Hij zal in het boek dan ook laten optekenen dat hij zich deels Belg voelt. “Omdat ik al gans mijn carrière de kleuren van het Belgische team Deceuninck - Quick-Step verdedig, omdat ik mijn eerste successen boekte in Belgische wedstrijden”, verduidelijkt de wereldkampioen. “Ik heb mij hier altijd thuisgevoeld, België heeft mij altijd goed ontvangen. En de liefde is wederzijds. Ik hou van de Belgische koersen, ook de Vlaamse. Ik denk niet dat je in Frankrijk vijftig renners vindt die deze wedstrijden in hun DNA hebben zitten. Ik wel. Dan moet je deels Belg zijn.”

Verwacht u niet aan een allesomvattende biografie. Het boek is het relaas van zijn wonderjaar, beginnend in Imola. “Het boek gaat over één jaar in mijn carrière, maar niet zomaar een jaar. Het is een jaar vol emoties geworden, zowel professioneel als privé. Voldoende om er een boek over te schrijven, vond ik. De herinneringen, de beelden… Dit wilde ik delen met mijn fans.”

Chronologisch

Wat u krijgt is een chronologische trip doorheen het wonderjaar van Alaphilippe. Over zeges en ontgoochelingen, over zijn vader verliezen en zelf voor het eerst vader worden met de geboorte van Nino. “Ik heb geprobeerd zo open mogelijk te babbelen over dat jaar”, klinkt het. “Het is een blijvende herinnering aan de periode tussen mijn eerste wereldtitel, de moeilijkste, en mijn tweede wereldtitel, de onverwachte. In Imola vond ik een parcours op maat, kwam ik net uit de Tour en had ik kort daarvoor mijn vader verloren. Leuven was een minder selectief parcours, maar ergens in mijn hoofd dacht ik wel dat het mogelijk zou moeten zijn. Al was ik niet de topfavoriet, dat waren de Belgen. Ik heb van die dag genoten: vanwege de sfeer, omdat er echt gekoerst is. Een derde wereldtitel? Dat weet je nooit. Australië zou op een spurt uitdraaien, heb ik gehoord. Maar mijn carrière eindigt niet volgend jaar.”

Fouten

De 29-jarige Fransman praat met de nodige trots over zijn successen, maar is evenmin te beroerd om zijn fouten toe te geven. “De regenboogtrui doet mensen fouten maken”, lacht hij. “Ik heb moeten leren om met die trui te rijden, ik heb moeten leren de trui te dragen. Mijn grootste fout? Mijn verlies in Luik-Bastenaken-Luik, zonder twijfel (Alaphilippe juichte te vroeg en zag Roglic nog onderdoor komen, red). Ik wilde te veel die trui doen schitteren en net daarom ging ik in de fout. Met zo’n trui wil je niemand ontgoochelen: niet de fans, niet de ploeg en ook niet mezelf. Ik hoop dat ik die fouten volgend jaar niet meer maak en dat ik volgend seizoen terug zonder complexen mijn ding kan doen: koers maken en winnen.”

Alaphilippe toont na wedstrijden vaak zijn emoties. Erover babbelen ging hem even makkelijk af, vertelt hij. “Vooral omdat er zoveel emoties waren: de wereldtitels, uiteraard, maar er gebeurde ook heel veel in mijn privéleven. Ook dat moest in het boek komen, vond ik. Al die gesprekken gingen als vanzelf.”

Praktische info: ‘Julian’ telt 192 bladzijden, ligt in Vlaanderen vanaf volgende week in de boekhandel en kost 24,99 euro. Het boek is uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts. Later volgende maand volgen vertalingen in het Frans, Spaans en Italiaans.