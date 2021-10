Sint-Martinuskerk in kleur

Enkele jaren geleden gingen de Vurige Vijvers van start, een onwaarschijnlijk succesverhaal van licht en vuur op en rond de Molenvijver in het stadspark van Genk. Corona smoorde de voorbije jaren echter het initiatief in de kiem. Dit jaar en dankzij de hoge vaccinatiegraad is er begin november opnieuw een Covid Safe-event mogelijk, waarbij de plus 12-jarigen dus hun covidpasje moeten tonen. Die beperkt zich dit jaar niet alleen tot het park, maar ook op andere plaatsen in het stadscentrum zullen een vijftal gebouwen dynamisch worden verlicht. De Sint-Martinuskerk is er één van.