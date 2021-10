Succesvolle 23ste editie van Zonhovense fotofietszoektocht

Zonhoven richt al 23 jaar tijdens de zomermaanden een toeristische fotofietszoektocht in. Ook dit jaar konden vooral de inwoners van Zonhoven en omstreken langs een parcours van 27 km op zoek naar 50 detailfoto’s. Net zoals vorig jaar viel er ook nu weer een goede opkomst te noteren. De dienst Uitpunt kreeg maar liefst 350 antwoordformulieren binnen. Daarvan wisten 200 deelnemers alles foutloos te beantwoorden. Op donderdag 28 oktober vond de prijsuitreiking plaats in een overvol Tentakel. Jean-Paul Magdelijns gaf toelichting bij de foto’s en benadrukte dat Grote Hellekensstraat wel degelijk met twee s’en wordt geschreven. Ook huisnummer 2A is niet hetzelfde als huisnummer 2. Ja, Jean-Paul is streng maar rechtvaardig wanneer hij de antwoordformulieren verbetert. “Deze zoektocht is het resultaat van de passie en deskundigheid van onze toeristische dienst en het Uitpunt van Zonhoven, samen met enkele vrijwilligers uit de gemeente”, zegt Johan Vanhoyland, schepen van toerisme. De prijzenpot bedroeg meer dan 2.250 euro. De hoofdprijzen werden getrokken door de onschuldige hand van burgemeester Johny De Raeve. Naast de hoofdprijzen waren er rijk gevulde drankpakketten en talrijke Zonhovenbonnen.