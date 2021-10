Nieuwe raamschildering voor consultatiebureau Maaseik

De leerlingen van de middelbare graad van de naburige kunstacademie werkten een raamschildering uit in het consultatiebureau Kind & Gezin Maaseik in de Bleumerstraat.

De leerlingen van de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik toonden hun schilderstalenten en toverden prachtige tekeningen op de vitrine van het consultatiebureau van K en G in de Bleumerstraat in Maaseik. Het resultaat mag er best zijn. "We zijn echt blij met de mooie schilderwerken", zegt zegt Isa Verlaenen, verantwoordelijke VIVA-SVV Limburg. "Jonge gezinnen en hun kindjes zullen met veel plezier naar dit prachtige consultatiebureau komen."