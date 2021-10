Sander Gillé loopt finale dubbelspel mis na nipte nederlaag

Op het ATP-toernooi in het Oostenrijkse Wenen (hard/1.837.190 euro) heeft Sander Gillé zich niet weten te kwalificeren voor de finale van het dubbelspel.

Geflankeerd door de Duitser Dominik Köpfer moest hij na een spannende wedstrijd in een supertiebreak nipt de duimen leggen voor de Colombiaanse tandem Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, het vierde reekshoofd: 3-6, 6-3 en 10-8.

Gillé doet het in Wenen zonder zijn vaste dubbelpartner: Hasselaar Joran Vliegen. Gillé en Köpfer werden als lucky losers opgevist voor de hoofdtabel. Ze versloegen op weg naar de laatste vier de Fransen Nicolas Mahut en Fabrice Martin, vorige week nog winnaar van het dubbelspeltoernooi op het European Open, en de Kroatische topreekshoofden Nikola Mektic en Mate Pavic.

In de finale krijgen Cabal en Farah de Australiër John Peers en de Pool Filip Polasek of de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury voorgeschoteld. Zij maken zaterdag in een onderling duel uit wie dat wordt.