Top start zondag, maar Vlaamse regering vindt nog geen akkoord over klimaatmaatregelen

De Vlaamse regering heeft vrijdag nog geen akkoord gevonden over bijkomende klimaatmaatregelen. Omwille van persoonlijke agenda’s moest de ministerraad al in de namiddag worden afgebroken. Zondag wordt er opnieuw vergaderd.

Volgende week start de jaarlijkse internationale klimaattop, in Glasgow. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil daar naartoe trekken met bijkomende Vlaamse maatregelen. Momenteel gaat onze CO2-uitstoot immers slechts met 1 procent per jaar omlaag. Volgens het huidige Vlaamse Klimaatplan moet de uitstoot echter in 2030 al 35 procent lager liggen dan in 2005.

Demir liet afgelopen week weten zelf nieuwe maatregelen op tafel te zullen leggen, maar ook inspanningen te verwachten van alle collega’s. De minister is naar eigen zeggen tevreden met het werk dat vrijdag al is verzet. De voorstellen zullen zaterdag verder becijferd worden en zondag komen de ministers opnieuw samen.