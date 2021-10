VLAS volgt lezing van Lukas Vander Taelen

Lukas Vander Taelen, historicus en in 1982 zanger bij de newwaveband Lavvi Ebbel kwam naar Runkst als journalist en reportagemaker. Hij gaf in die hoedanigheid beschouwingen over een mogelijke werking en indeling van België in de min of meer nabije toekomst. Vander Taelen focust hierin vooral op Brussel. Ondanks de vele zorgelijke aspecten eigen aan Brussel, vindt hij toch dat Brussel de hoofdstad van België moet blijven. “De voortschijdende vervlaamsing van Brussel is immers een feit. Dat merk je in de cultuurbeleving, het onderwijs en op de werkvloeren.”