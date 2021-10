Leerlingen Don Bosco Helchteren maken afvalsorteersysteem in bergingskast

Zonhoven

De leerlingen uit de derde graad STEM realisaties hout van Don Bosco Helchteren maakten een afvalsorteersysteem met luikje in een hoge deur. Het meubel is nog niet helemaal klaar, maar de hoge afwerkingsgraad van de opening voor het luikje was opvallend. De leerlingen maakten een opening in de deur die ze afwerkten met massieve latjes. Jordy Iliaens en Jonas Op 't Eynde waren terecht fier op hun geleverde prestatie.