De leerlingen van de derde graad STEM houttechnieken van Don Bosco Helchteren maakten een kastje met lade in dunne eiken multiplex.

Het project deed beroep op de onderzoekscompetenties van de leerlingen, want ze moesten op zoek naar verbindingstechnieken om dunne materialen op een efficiënte manier stevig te verbinden. Op de foto staat een glunderende Stef Reynders die best fier is op zijn mooie creatie.